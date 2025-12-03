Плёнки Миндича
Регион
3 декабря, 15:11

«Селят в гнилые избушки»: Фадеев раскритиковал обязательную отработку для врачей после вуза

Фадеев заявил, что система отработки студентов-медиков оказалась неподготовленной

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / KELENY

Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев раскритиковал механизм обязательной отработки для выпускников медицинских вузов. В интервью РБК он заявил, что параметры новой системы проработаны недостаточно, а регионы просто не готовы к приёму молодых медиков.

По словам Фадеева, прежняя советская модель распределения работала потому, что государство обеспечивало базовые условия — хотя бы общежитие. Сейчас же всё перекладывают на местные власти, а беднейшие регионы, которые сильнее всего нуждаются во врачах, физически не могут обеспечить молодым специалистам нормальное жильё.

«Куда будут селить? В гнилые избушки?» — задался вопросом глава СПЧ.

Он также отметил, что сама идея обязательной отработки выглядит «меркантильной»: государство оплачивает обучение, а затем требует обязательной службы. При этом непонятно, почему аналогичные требования не распространяются на другие важные профессии — например, инженеров.

Фадеев подчеркнул, что текущие меры недостаточны для реального решения кадрового кризиса в медицине, а закон требует существенной доработки, в том числе по вопросу жилья, наставничества и гарантий для молодых врачей.

Напомним, что в России бюджетники-медики будут обязаны заключать договор о целевом обучении в ординатуре до прохождения итоговой аттестации. Согласно новым правилам, региональные власти должны будут создавать условия для трудоустройства и осуществления наставничества молодым врачам, а также разрабатывать меры социальной поддержки.

Марина Фещенко
