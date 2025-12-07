Кинопремьеры и новинки: Топ-7 фильмов в кинотеатрах России во второй половине декабря 2025

Во второй половине декабря 2025-го в прокате появится много классных фильмов. Например, снова на большие экраны выйдет легендарный «Пятый элемент» 1997 году с Умой Турман и Брюсом Уиллисом. Более того, в повторный прокат отправят ещё более легендарных российских «Стиляг» 2008 года. Но мы решили сосредоточиться на тех фильмах, у которых во второй половине декабря будет премьерный показ. На что сходить в кино после 15 декабря? Самые свежие новинки — в материале.

Кинопремьера новогодняя: фильм «Ёлки 12» (Россия, 2025)

Кинопремьера второй половины декабря — фильм «Ёлки 12». Франшиза Нового года с нами надолго. Фото © Кадр из фильма «Ёлки 12», режиссёр Ольга Долматовская и др. / Kinopoisk

Первой в подборке, естественно, оказывается новогодняя франшиза «Ёлки». Она с нами уже 15 лет. Первый фильм вышел в 2010 году. А «Ёлки 12» порадуют нас на всех больших экранах страны 18 декабря 2025 года. Как раз под Новый год, чтобы всей семьёй посмеяться. Режиссёры: Ольга Долматовская, Андрей Силкин, Борис Дергачёв и Юрий Коробейников. Дмитрий Нагиев в фильме будет. По сюжету развод родителей приводит девятилетнего Ваню из Кирова к путешествию в резиденцию Деда Мороза — Великий Устюг. Родители ищут мальчика по всей стране, пока не пробьют куранты. Рейтинг: 12+. Ваня бы фильм посмотреть не смог.

Премьера мультфильма «Три богатыря и свет клином» (Россия, 2025)

Эта кинопремьера 2025 года выйдет во второй половине декабря. Она порадует и детей, и взрослых. «Три богатыря и свет клином» — когда посмотреть. Фото © Кадр из фильма «Три богатыря и свет клином», режиссёр Дарина Шмидт / Kinopoisk

Российская детская анимация не перестаёт радовать ещё со времён первых «Смешариков». Совсем уже под Новый год, 25 декабря 2025 года, выйдет премьера мультфильма «Три богатыря и свет клином». Режиссёром выступила Дарина Шмидт, на озвучке будут Сергей Маковецкий и Дмитрий Высоцкий. По сюжету наши богатыри готовятся стать папами, но над Русью нависла огромная туча, которая может превратить день в ночь. Герои бросаются ликвидировать опасность, а купец Колыван нападает на княжество с бандой подручных Бабы-яги. Чем всё закончится? Узнаем уже 25 числа. Рейтинг: 6+.

Романтическая кинопремьера: фильм «Мечты сбываются» (Россия, 2025)

«Мечты сбываются» — кинопремьера 2025 года, которая выйдет после 15-го и обещает быть романтической. Подходит для свидания. Кадр из фильма «Мечты сбываются», режиссёр Александр Хаакана / Kino-teatr

Романтическая комедия «Мечты сбываются» тоже выходит в прокат 25 декабря этого года. Кинопремьера 2025 года позволит вам провести лёгкое и незабываемое свидание. Романтика! Режиссёр — Александр Хаакана. Главные роли исполнили Людмила Волкова и Андрей Папанин. Сюжет тоже милый и добрый: Настя хочет замуж, но Паша не зовёт её в загс, потому что на «свадьбу мечты» денег у пары нет. А потом они выигрывают в лотерею. Рейтинг: 16+

Премьерная комедия: фильм «Вечность» (США, 2025)

Фильм «Вечность» — новая американская комедия с элементами драмы. Премьера в России во второй половине декабря 2025 года. Фото © Кадр из фильма «Вечность», режиссёр Дэвид Фрейн / Kinopoisk

Эта кинопремьера из США совмещает в себе романтику, драму, комедию и немного вайбов «Чёрного зеркала». Мы погружаемся в антиутопию, где каждый обязан выбрать себе романтического партнёра на всю жизнь. Режиссёр Дэвид Фрейн делает из этого драму при помощи актёров Майлза Теллера и Элизабет Олсен. Выйдет фильм в прокат в России 18 декабря. В этом художественном мире права на ошибку точно нет. Рейтинг: 18+.

Юмористическая кинопремьера: фильм «Фэкхем-Холл» (Великобритания, 2025)

Фильм «Фэкхем-Холл» — премьерный показ в России после 15-го декабря 2025 года. Британский юмор. Фото © Кадр из фильма «Фэкхем-Холл», режиссёр Джим О’Хенлон и др. / Kinopoisk

Это британская премьера, весёлая комедия про начало XX века и Англию. Так что будет много специфичного юмора и аристократических «приколов». Режиссёр у кинопремьеры с ирландской фамилией: Джим О’Хенлон. А в ролях — Том Фелтон, больше всего известный как Драко Малфой из «Гарри Поттера», а также Кэтрин Уотерстон и Дэмиен Льюис. По сюжету в 1931 году в Англии мелкий мошенник Эрик Нун стал лакеем в богатом доме Дэвенпорт и влюбился в Роуз, дочку хозяина. Но вдруг кое-кого убивают и Эрика делают главным подозреваемым. Мошенник начинает своё расследование. В прокате кинопремьера окажется 18 декабря. Рейтинг: 18+.

Фэнтезийный фильм «Ассасин: Смертельная битва» (Китай, 2025)

«Ассасин: Смертельная битва» — новое китайское фэнтези. Выглядит интересно. Интригующая кинопремьера декабря 2025. Фото © Кадр из фильма «Ассасин: Смертельная битва», режиссёр Лу Ян / Kinopoisk

Китайское премьерное фэнтези «Ассасин: Смертельная битва» 2025 года обещает быть зрелищным, а также интригующим. Фильм выходит в прокат 18 декабря. Здесь Ян Лу выступает как режиссёр, а играют Дэн Чао и Дун Цзынцзянь. По сюжету один писатель написал роман в стиле фэнтези, которым зачитываются миллионы. Но никто не знает настоящего автора, ибо все лавры присвоил мошенник. А бог смерти Рэдмейн из книги вырывается, наносит вред нашему миру и накапливает суперспособности убитых воинов. Остановить кровопролитие под силу только настоящему автору. Рейтинг: 18+.

Боевик и кинопремьера: фильм «Пуля навылет» (Таиланд, 2025)

Неожиданная кинопремьера — боевик «Пуля навылет», новый, из Таиланда. В прокате со второй половины декабря 2025. Фото © Кадр из фильма «Пуля навылет», режиссёр Вич Каосаянанда / Kinopoisk

За считаные дни до Нового года, 25 декабря, в прокат выйдет интересная кинопремьера. Это боевик «Пуля навылет», который произвели в Таиланде. Режиссёр — Выч Каосаянанда. Играют в фильме не тайцы, а Джек Кесси и Эллиот Эллисон. Классическая криминальная история: на киллера совершают покушение, он предаёт свою банду и за ним снова охотятся. Будет много выстрелов. Рейтинг: 18+.