«Укрэнерго» сообщила об отключениях после ночных ударов

Украинская энергетическая компания «Укрэнерго» объявила об усилении плановых отключений электроэнергии на Украине. Это решение было принято после ночных ударов ВС РФ, которые повредили оборудование электростанций и объектов передачи/распределения.

«Объём применённых мер ограничения в течение текущих суток — вынужденно увеличенный», — подчеркнула пресс-служба компании.

Как сообщает оператор, теперь по всей стране будут действовать почасовые отключения, а для промышленности и бизнеса введены графики ограничения мощности.