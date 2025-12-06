«Укрэнерго» сообщила об отключениях после ночных ударов
Украинская энергетическая компания «Укрэнерго» объявила об усилении плановых отключений электроэнергии на Украине. Это решение было принято после ночных ударов ВС РФ, которые повредили оборудование электростанций и объектов передачи/распределения.
«Объём применённых мер ограничения в течение текущих суток — вынужденно увеличенный», — подчеркнула пресс-служба компании.
Как сообщает оператор, теперь по всей стране будут действовать почасовые отключения, а для промышленности и бизнеса введены графики ограничения мощности.
Как ранее сообщал Life.ru, в районе Киева прогремели взрывы, вызванные ударами по промышленным и военным объектам. Украинские источники подтвердили, что атака привела к перебоям с электричеством в городе. Среди поражённых целей были названы цеха завода химического машиностроения, предприятия «Факел» и Фастовский завод электротермического оборудования, а также железнодорожная инфраструктура. Министерство обороны РФ, со своей стороны, сообщало о поражении и других объектов в ходе массированной атаки «Кинжалами» по Украине в ночь на 6 декабря.
