6 декабря, 11:45

«Укрэнерго» сообщила об отключениях после ночных ударов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MotionPixxle Studio

Украинская энергетическая компания «Укрэнерго» объявила об усилении плановых отключений электроэнергии на Украине. Это решение было принято после ночных ударов ВС РФ, которые повредили оборудование электростанций и объектов передачи/распределения.

«Объём применённых мер ограничения в течение текущих суток — вынужденно увеличенный», — подчеркнула пресс-служба компании.

Как сообщает оператор, теперь по всей стране будут действовать почасовые отключения, а для промышленности и бизнеса введены графики ограничения мощности.

Как ранее сообщал Life.ru, в районе Киева прогремели взрывы, вызванные ударами по промышленным и военным объектам. Украинские источники подтвердили, что атака привела к перебоям с электричеством в городе. Среди поражённых целей были названы цеха завода химического машиностроения, предприятия «Факел» и Фастовский завод электротермического оборудования, а также железнодорожная инфраструктура. Министерство обороны РФ, со своей стороны, сообщало о поражении и других объектов в ходе массированной атаки «Кинжалами» по Украине в ночь на 6 декабря.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

