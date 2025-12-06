«Куда смотрит Брижит?» Украинскую журналистку поверг в шок визит в резиденцию Макрона
Украинская журналистка ужаснулась от количества грязи в Елисейском дворце
Обложка © Wikipedia / U.S. Department of State
Украинская журналистка Лидия Таран, находящаяся во Франции, раскритиковала чистоту в официальной резиденции президента Эмманюэля Макрона и его жены Брижит. Об этом она сообщила в своих социальных сетях, опубликовав соответствующие фотографии.
В своём посте Таран обратила внимание на сильную загрязнённость окон Елисейского дворца, отметив, что через них было сложно что-либо разглядеть на улице. Она сопровождала кадры ироничным комментарием, проводя параллели с украинскими традициями гостеприимства.
«Скажите, какая бы это украинская хозяйка принимала президентов с такими окнами? А куда смотрит Брижит?», — написала журналистка.
Ранее адвокат Брижит Макрон заявил, что первая леди намерена в суде предоставить исчерпывающие доказательства тому, что она на самом деле женщина, опровергнув таким образом все распространяемые о ней спекуляции. Однако журналисты продолжают настаивать на проведении экспертизы.
