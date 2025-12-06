Молдавия просит помощи у соседа из-за отключений энергоблоков на Украине
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lumppini
Молдавская энергетическая компания «Молдэлектрика» обратилась к Румынии с просьбой об экстренных поставках электроэнергии из-за проблем в украинских энергосетях. Об этом сообщила пресс-служба государственного предприятия.
В заявлении поясняется, что в результате атак на энергосистему Украины в приграничном регионе был отключён важный энергоблок, а межсистемные линии электропередачи работают на пределе мощности. Поэтому в превентивном режиме был направлен запрос на аварийную помощь соседней стране.
Как ранее сообщал Life.ru, на Украине прогремели взрывы, вызванные ударами по промышленным и военным объектам. Атака привела к перебоям с электричеством и в Киеве. Среди поражённых целей были названы цеха завода химического машиностроения, предприятия «Факел» и Фастовский завод электротермического оборудования, а также железнодорожная инфраструктура. Министерство обороны РФ сообщало о поражении и других объектов в ходе массированной атаки «Кинжалами» по Украине в ночь на 6 декабря.
