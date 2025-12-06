Молдавия просит помощи у соседа из-за отключений энергоблоков на Украине

Молдавская энергетическая компания «Молдэлектрика» обратилась к Румынии с просьбой об экстренных поставках электроэнергии из-за проблем в украинских энергосетях. Об этом сообщила пресс-служба государственного предприятия.

В заявлении поясняется, что в результате атак на энергосистему Украины в приграничном регионе был отключён важный энергоблок, а межсистемные линии электропередачи работают на пределе мощности. Поэтому в превентивном режиме был направлен запрос на аварийную помощь соседней стране.