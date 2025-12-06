Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 декабря, 13:50

Молдавия просит помощи у соседа из-за отключений энергоблоков на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lumppini

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lumppini

Молдавская энергетическая компания «Молдэлектрика» обратилась к Румынии с просьбой об экстренных поставках электроэнергии из-за проблем в украинских энергосетях. Об этом сообщила пресс-служба государственного предприятия.

В заявлении поясняется, что в результате атак на энергосистему Украины в приграничном регионе был отключён важный энергоблок, а межсистемные линии электропередачи работают на пределе мощности. Поэтому в превентивном режиме был направлен запрос на аварийную помощь соседней стране.

«Калибры» не подводят: Кадыров назвал взбесивший Зеленского удар карой за Грозный
«Калибры» не подводят: Кадыров назвал взбесивший Зеленского удар карой за Грозный

Как ранее сообщал Life.ru, на Украине прогремели взрывы, вызванные ударами по промышленным и военным объектам. Атака привела к перебоям с электричеством и в Киеве. Среди поражённых целей были названы цеха завода химического машиностроения, предприятия «Факел» и Фастовский завод электротермического оборудования, а также железнодорожная инфраструктура. Министерство обороны РФ сообщало о поражении и других объектов в ходе массированной атаки «Кинжалами» по Украине в ночь на 6 декабря.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Молдавия
  • румыния
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar