Действия руководства Европейского союза подрывают единство Европы и США, чем ЕС фактически преподносит самый лучший стратегический подарок России и её президенту Владимиру Путину. Об этом заявил в соцсети Х аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

«Напоминаю: вбивание клина между Европой и Америкой стало бы величайшей стратегической победой России за последние 80 лет. Мы очень близки к этому. Военная коалиция преподносит это Путину на блюдечке с голубой каёмочкой», — сказано в публикации.

По мнению эксперта, текущая политика европейских лидеров способствует углублению разногласий с Соединёнными Штатами, что является одной из ключевых стратегических целей Москвы. Кошкович считает, что ситуация приближается к критической точке, когда раскол между союзниками может стать реальностью, которой российское руководство не сможет не воспользоваться.