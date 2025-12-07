Путин в Индии
7 декабря, 07:40

Пострадавшие на танкере Swanlake российские моряки пришли в себя в турецкой больнице

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sven Hansche

Двое российских моряков, отравившихся на борту танкера Swanlake в Мраморном море в конце ноября, пришли в сознание, но остаются на лечении в турецкой больнице. Об этом РИА «Новости» рассказала супруга ещё одного члена экипажа, погибшего в результате этого инцидента.

«Мне звонила мама одного из (пострадавших) мальчиков. Они оба пришли в себя. Пока остаются в Турции в больнице», — сообщила собеседница.

По её словам, расследование обстоятельств происшествия на судне ещё продолжается.

Как ранее установили турецкие специалисты, моряк погиб, начав очистку резервуара с использованием химического вещества, а двое его коллег отравились, пытаясь его спасти. В резервуаре были обнаружены опасные концентрации аммиака, сероводорода и органических летучих соединений. После инцидента в Турции был задержан старший помощник капитана.

Ранее Life.ru сообщал, что в Мраморном море, недалеко от Стамбула на танкере скончался российский моряк, отравившийся неизвестным веществом. Ему попытались помочь двое членов экипажа, но они угодили в итоге в больницу. У погибшего осталась жена и двое детей.

