Пострадавшие на танкере Swanlake российские моряки пришли в себя в турецкой больнице

Двое российских моряков, отравившихся на борту танкера Swanlake в Мраморном море в конце ноября, пришли в сознание, но остаются на лечении в турецкой больнице. Об этом РИА «Новости» рассказала супруга ещё одного члена экипажа, погибшего в результате этого инцидента.

«Мне звонила мама одного из (пострадавших) мальчиков. Они оба пришли в себя. Пока остаются в Турции в больнице», — сообщила собеседница.

По её словам, расследование обстоятельств происшествия на судне ещё продолжается.

Как ранее установили турецкие специалисты, моряк погиб, начав очистку резервуара с использованием химического вещества, а двое его коллег отравились, пытаясь его спасти. В резервуаре были обнаружены опасные концентрации аммиака, сероводорода и органических летучих соединений. После инцидента в Турции был задержан старший помощник капитана.