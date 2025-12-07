Инфекционист рассказала, какая зараза может плавать в бассейне вместе с вами

В Краснодаре двухлетняя девочка заразилась грибковой инфекцией половых органов после посещения детского бассейна. У ребёнка появилась сыпь, которую изначально приняли за аллергию, но лечение антигистаминными препаратами не помогло. Анализ мазка выявил дрожжевой грибок, вероятно, кандидоз (молочницу). На фоне борьбы с инфекцией у девочки развились проблемы с почками, а ослабленный иммунитет привёл к заражению бокавирусом, обратил внимание аллерголог-иммунолог Владимир Болибок

Он пояснил, что кандидоз у детей может возникать на фоне ослабленного клеточного иммунитета, особенно при его повреждении. Инфекционист Елена Мескина добавила, что грибок вряд ли мог напрямую вызвать поражение почек. Скорее всего, сначала развилась бессимптомная инфекция мочевыводящих путей, которая ослабила иммунитет и позволила присоединиться грибковой инфекции.

«Кандида — распространённый микроорганизм, перед которым уязвимы люди с ослабленным иммунитетом», — подчеркнула собеседница «Вечерней Москвы».

