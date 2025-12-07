Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 декабря, 10:02

Врач раскрыла смертельную опасность постоянного употребления сосисок

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Гуляющая в Сети информация, мол сосиски содержат кровеносные сосуды с инфекциями, способными вызвать онкологию, не соответствует действительности, уверена врач-гастроэнтеролог Юлия Сластен. По её словам, сырьё для колбасных изделий проходит обязательную ветеринарно-санитарную экспертизу и термическую обработку, что исключает сохранение инфекционных агентов.

Огурчики под запретом: Врач рассказала, для кого опасны соления
Огурчики под запретом: Врач рассказала, для кого опасны соления

Однако это не делает сосиски полностью безопасным продуктом. Научные данные подтверждают связь регулярного употребления переработанного мяса — колбас, сосисок, бекона — с повышенным риском развития онкологических заболеваний, в первую очередь колоректального рака.

«Сосиски могут быть частью рациона, но лишь эпизодически. Для снижения потенциальных рисков предпочтительнее выбирать минимально переработанные мясные продукты и соблюдать общие принципы здорового питания», — отметила эксперт в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Названа популярная еда, из-за которой женщины рискуют обрасти бородой
Названа популярная еда, из-за которой женщины рискуют обрасти бородой

Ранее россиян предупредили о неочевидных рисках вегетарианской диеты. Кроме того, диетолог раскрыла угрозы веганской диеты. А ещё Life.ru выяснил, какие «полезные» продукты для диеты незаметно добавляют кг.

Больше уникальных материалов и расследований — читайте в разделе «Эксклюзивы» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Здоровое питание
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar