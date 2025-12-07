Врач раскрыла смертельную опасность постоянного употребления сосисок

Гуляющая в Сети информация, мол сосиски содержат кровеносные сосуды с инфекциями, способными вызвать онкологию, не соответствует действительности, уверена врач-гастроэнтеролог Юлия Сластен. По её словам, сырьё для колбасных изделий проходит обязательную ветеринарно-санитарную экспертизу и термическую обработку, что исключает сохранение инфекционных агентов.

Однако это не делает сосиски полностью безопасным продуктом. Научные данные подтверждают связь регулярного употребления переработанного мяса — колбас, сосисок, бекона — с повышенным риском развития онкологических заболеваний, в первую очередь колоректального рака.

«Сосиски могут быть частью рациона, но лишь эпизодически. Для снижения потенциальных рисков предпочтительнее выбирать минимально переработанные мясные продукты и соблюдать общие принципы здорового питания», — отметила эксперт в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня».