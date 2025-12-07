Кинолог дала советы по выбору отеля для отдыха с собакой

Перед заселением в отель с собакой необходимо заранее уточнить правила размещения животных, предупредила кинолог Алина Гайсина. Она рекомендовала сначала позвонить в отель и узнать, какие породы и размеры питомцев допускаются, так как многие принимают только декоративных собак весом до 5–10 кг, а экзотические и крупные животные часто запрещены.

Также важно уточнить размер дополнительной платы и депозита и правила поведения: можно ли оставлять собаку одну в номере, требуется ли намордник для крупных пород на территории отеля. Владелец всегда несёт полную ответственность за поведение питомца и возможный ущерб, напомнила собеседница «Газеты.ru». Он призвала готовить документы заранее: обычно требуется ветеринарный паспорт с отметками о прививках и справка о здоровье и обработке от паразитов.

Перед бронированием стоит оценить инфраструктуру — наличие парка или зоны для выгула, удалённость от шумных дорог и салютных площадок. А ещё стоит изучить отзывы других владельцев с питомцами, чтобы понять, как персонал реагирует на шум, шерсть и другие нюансы. В поездку лучше взять привычные для животного вещи: лежанку, миски, корм, игрушки и пелёнки, даже если отель предоставляет welcome-набор.

«А также важным аксессуаром будет адресник, чтобы в случае потери питомца с вами могли оперативно связаться», — подчеркнула специалист.