В Бенине подавили попытку госпереворота

В Бенине власти пресекли попытку группы военнослужащих устроить государственный переворот. Об этом сообщил новостной портал 24 Heures au Benin. Сейчас взяты под арест участники беспорядков, безопасность на улицах восстановлен.

