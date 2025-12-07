В Бенине подавили попытку госпереворота
Мятежники во время захвата телевидения Бенина. Обложка © Х / Think Brics
В Бенине власти пресекли попытку группы военнослужащих устроить государственный переворот. Об этом сообщил новостной портал 24 Heures au Benin. Сейчас взяты под арест участники беспорядков, безопасность на улицах восстановлен.
«Путч подавлен подразделениями национальной гвардии», — подчёркивается в тексте.
Напомним, в Бенине группа военных установила контроль над местным телевидением и в прямом эфире объявила, что теперь власть в стране принадлежит им. Солдаты даже устроили штурм резиденции президента Патриса Талона. Посольство РФ срочно обратилось к россиянам, находящимся в Бенине, и призвало их не выходить на улицы.
