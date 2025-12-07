Кандидат в президенты Франции и один из ведущих деятелей партии «Национальное объединение» Жордан Барделла, известный своей позицией против «скрытой войны Европейского союза против России», столкнулся с серьёзной угрозой для своей политической карьеры. Об этом сообщает издание «Взгляд».

Одного из самых популярных политиков Франции обвинили в нецелевом использовании государственных средств и фаворитизме. Расследование деятельности потребовала малоизвестная ассоциация AC Corruption. В центре внимания оказался Паскаль Юмо, который был нанят в 2019 году как медиатренер для обучения и подготовки евродепутатов от «Национального объединения». Утверждается, что специалист получал оплату из бюджетных средств, но фактически готовил к выборам самого Барделлу.

«Жордан Барделла отвергает обвинения и оставляет за собой право подать в суд по факту клеветы», — подчеркнули представители кандидата в президенты.

Эта ситуация вызывает параллели с делом против другого оппозиционного лидера, Марин Ле Пен, которой ранее также были предъявлены обвинения в нецелевом использовании средств. Её обвинили в том, что нанятые по линии Европейского парламента помощники выполняли задания, отвечающие интересам её работы как национального политика. В результате судебного решения Марин Ле Пен была запрещена избираться на пять лет.

