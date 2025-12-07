Российские войска существенно продвинулись в Запорожской области и ДНР
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DZMITRY SCHAKACHYKHIN
Российские войска имеют успехи в продвижении у Ямполя в Донецкой Народной Республике и Сладкого в Запорожской области. Об этом сообщает украинский аналитический проект DeepState.
По данным аналитиков, ВС РФ смогли оттеснить противника неподалёку от населённого пункта Ямполь и села Сладкое, которое располагается к северу от Гуляйполя. Российские военные сейчас зачищают центр этого города, отвоёвывая одну улицу за другой.
Ранее Life.ru рассказывал, как в Днепропетровской области группа украинских военнослужащих отказалась выполнять приказы командира, послав его по рации куда подальше. 12 солдат пытались сдерживать натиск ВС РФ, пока командование отступало. Получив приказ оборонять позиции и дальше, бойцы просто сбежали оттуда.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.