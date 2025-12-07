Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 декабря, 14:59

Российские войска существенно продвинулись в Запорожской области и ДНР

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DZMITRY SCHAKACHYKHIN

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DZMITRY SCHAKACHYKHIN

Российские войска имеют успехи в продвижении у Ямполя в Донецкой Народной Республике и Сладкого в Запорожской области. Об этом сообщает украинский аналитический проект DeepState.

По данным аналитиков, ВС РФ смогли оттеснить противника неподалёку от населённого пункта Ямполь и села Сладкое, которое располагается к северу от Гуляйполя. Российские военные сейчас зачищают центр этого города, отвоёвывая одну улицу за другой.

Подоляка: ВС РФ повысили эффективность ударов по Украине, изменив время запусков
Подоляка: ВС РФ повысили эффективность ударов по Украине, изменив время запусков

Ранее Life.ru рассказывал, как в Днепропетровской области группа украинских военнослужащих отказалась выполнять приказы командира, послав его по рации куда подальше. 12 солдат пытались сдерживать натиск ВС РФ, пока командование отступало. Получив приказ оборонять позиции и дальше, бойцы просто сбежали оттуда.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
  • ДНР
  • Запорожская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar