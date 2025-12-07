Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 декабря, 18:15

В Бенине задержаны организаторы неудавшегося военного переворота

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oluwafemi Dawodu

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oluwafemi Dawodu

Властям Бенина удалось подавить попытку военного переворота и задержать её организаторов. Как сообщает агентство AFP со ссылкой на военные источники, было арестовано 13 человек, все они являются военнослужащими, в том числе исключёнными из рядов армии.

«Один источник из военных кругов сообщил о 13 задержаниях, а другой указал, что все задержанные являются военнослужащими, один из которых уже исключен из наших рядов. <...> Среди них есть зачинщики путча», — говорится в сообщении.

В Бенине подавили попытку госпереворота
В Бенине подавили попытку госпереворота

Напомним, в Бенине группа военных установила контроль над местным телевидением и в прямом эфире объявила, что теперь власть в стране принадлежит им. Военнослужащие предприняли штурм резиденции президента Патриса Талона. Посольство России в Бенине оперативно обратилось к находящимся в стране соотечественникам с рекомендацией воздержаться от выхода на улицы.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • бенин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar