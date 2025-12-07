В Бенине задержаны организаторы неудавшегося военного переворота

Властям Бенина удалось подавить попытку военного переворота и задержать её организаторов. Как сообщает агентство AFP со ссылкой на военные источники, было арестовано 13 человек, все они являются военнослужащими, в том числе исключёнными из рядов армии.

«Один источник из военных кругов сообщил о 13 задержаниях, а другой указал, что все задержанные являются военнослужащими, один из которых уже исключен из наших рядов. <...> Среди них есть зачинщики путча», — говорится в сообщении.