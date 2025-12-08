Суд в Москве начнёт разбирать иск Бони к невесте Лепса Кибе

Кузьминский суд Москвы 8 декабря начнёт рассматривать иск телеведущей и модели Виктории Бони к невесте певца Григория Лепса Авроре Кибе. Боня требует защитить свою честь и достоинство.

«Суд проведёт беседу по иску», — говорится в документах.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.