Суд в Москве начнёт разбирать иск Бони к невесте Лепса Кибе
Виктория Боня, Аврора Киба. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / victoriabonya, avrorakiba
Кузьминский суд Москвы 8 декабря начнёт рассматривать иск телеведущей и модели Виктории Бони к невесте певца Григория Лепса Авроре Кибе. Боня требует защитить свою честь и достоинство.
«Суд проведёт беседу по иску», — говорится в документах.
Ранее Life.ru сообщил, что Виктория Боня подала заявление в суд против Авроры Кибы. По информации представителей истца, судебное разбирательство было инициировано ещё в августе. Адвокат Бони подтвердил, что его клиентка ожидает от ответчицы официальных публичных извинений. До этого прозвучал резкий комментарий Бони о якобы существовавших долгах отца Кибы после его смерти. Киба назвала эти утверждения чушью. Она подчеркнула, что её семья финансово обеспечена, а она с детства живёт в публичном пространстве и привыкла к светским мероприятиям. Кроме того, Аврора подвергла критике профессиональные качества телеведущей, заявив, что Боня не имеет представления о реальном положении дел и из неё получится плохой журналист, поскольку она «всю жизнь находилась в статусе чьей-то любовницы».
