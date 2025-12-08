Ретейлеры выразили недовольство из-за несправедливой конкуренции с онлайн-площадками

Крупные российские торговые сети выразили своё недовольство деятельностью онлайн-площадок и направили обращение на имя премьер-министра Михаила Мишустина с рядом предложений по ограничению их работы. Об этом сообщает газета «Коммерсант».

По информации источников, представители розничной торговли указали на то, что крупные интернет-платформы вынуждают как покупателей, так и продавцов пользоваться услугами аффилированных с ними финансовых организаций. В связи с этим они предложили последовать примеру таких стран, как США, Китай и Турция, где регулирующие органы обязали онлайн-гигантов выводить финансовые услуги в отдельную, строго регулируемую сферу.

Основная претензия ритейлеров заключается в том, что маркетплейсы практикуют агрессивное снижение цен, которое в конечном итоге ложится бременем на продавцов через повышение комиссий и штрафов. Кроме того, офлайн-продавцов беспокоит возможность иностранных поставщиков, в основном из Азии, работать на этих платформах на более выгодных условиях. Указывается, что тарифы и комиссии для зарубежных продавцов могут быть значительно ниже, чем для отечественных участников рынка, что, по мнению торговых сетей, наносит прямой ущерб местным производителям.

В тексте обращения отмечается, что в публичных заявлениях онлайн-площадки оправдывают свои вложения в удешевление товаров стремлением поддерживать привлекательно низкие цены для потребителей. Для противодействия этой практике ритейлеры просят власти установить лимит на сумму, которую крупные доминирующие платформы могут тратить на субсидирование снижения стоимости товаров из собственных средств.

Среди прочих претензий также упоминается действующий порог беспошлинного ввоза товаров для физических лиц на уровне 200 евро. Утверждается, что небольшие коммерсанты используют эту норму для импорта и последующей перепродажи зарубежной продукции через интернет-площадки. В связи с этим авторы обращения настаивают на скорейшем введении обязательного налога на добавленную стоимость (НДС) для зарубежных товаров, заказываемых физическими лицами через интернет.

Ранее крупнейшие российские банки предложили запретить скидки на маркетплейсах, которые мотивируют покупателей пользоваться исключительно «кошельком» торговой площадки. Однако сами маркетплейсы не считают это признаком недобросовестной конкуренции и напоминают, что отказ от скидок приведёт к увеличению стоимости товаров для 85 миллионов потребителей, причём рост составит не менее 15–20%. Депутат Госдумы Нина Останина назвала конфликт «борьбой за кошельки» покупателей.