Нигерия направила сухопутные войска в Бенин после провальной попытки мятежа
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee
Нигерия усилила военную поддержку соседнему Бенину после попытки государственного переворота в стране. Вслед за военно-воздушными силами на территорию государства были введены и сухопутные войска, сообщает офис нигерийского президента Болы Тинубу.
Как следует из официального заявления офиса президента Нигерии, Правительство Бенина запросило эту помощь для защиты конституционного строя и сдерживания вооружённых группировок.
«Начальник штаба обороны Нигерии генерал Олуфеми Олуеде заявил, что все запросы были выполнены, и нигерийские сухопутные войска сейчас находятся в Бенине», — уточняется в коммюнике.
Напомним, в Бенине группа военных установила контроль над местным телевидением и в прямом эфире объявила, что теперь власть в стране принадлежит им. Военнослужащие предприняли штурм резиденции президента Патриса Талона. Однако попытку переворота удалось подавить. Мятежники задержаны.
