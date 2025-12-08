Нигерия направила сухопутные войска в Бенин после провальной попытки мятежа

Нигерия усилила военную поддержку соседнему Бенину после попытки государственного переворота в стране. Вслед за военно-воздушными силами на территорию государства были введены и сухопутные войска, сообщает офис нигерийского президента Болы Тинубу.

Как следует из официального заявления офиса президента Нигерии, Правительство Бенина запросило эту помощь для защиты конституционного строя и сдерживания вооружённых группировок.

«Начальник штаба обороны Нигерии генерал Олуфеми Олуеде заявил, что все запросы были выполнены, и нигерийские сухопутные войска сейчас находятся в Бенине», — уточняется в коммюнике.