Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 декабря, 09:05

Нигерия направила сухопутные войска в Бенин после провальной попытки мятежа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Нигерия усилила военную поддержку соседнему Бенину после попытки государственного переворота в стране. Вслед за военно-воздушными силами на территорию государства были введены и сухопутные войска, сообщает офис нигерийского президента Болы Тинубу.

Как следует из официального заявления офиса президента Нигерии, Правительство Бенина запросило эту помощь для защиты конституционного строя и сдерживания вооружённых группировок.

«Начальник штаба обороны Нигерии генерал Олуфеми Олуеде заявил, что все запросы были выполнены, и нигерийские сухопутные войска сейчас находятся в Бенине», — уточняется в коммюнике.

Посольство РФ срочно обратилось к россиянам из-за военного переворота в Бенине
Посольство РФ срочно обратилось к россиянам из-за военного переворота в Бенине

Напомним, в Бенине группа военных установила контроль над местным телевидением и в прямом эфире объявила, что теперь власть в стране принадлежит им. Военнослужащие предприняли штурм резиденции президента Патриса Талона. Однако попытку переворота удалось подавить. Мятежники задержаны.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • бенин
  • нигерия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar