В Москве возбудили дело из-за смерти пациентки после двух пластических операций

В Москве возбуждено уголовное дело после смерти женщины в частной клинике пластической хирургии на Скатертном переулке. Следствие квалифицировало произошедшее как причинение смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Об этом рассказал СК РФ.

«Следователями столичного СК осмотрено место происшествия, изъята необходимая служебная и медицинская документация, назначен ряд судебных экспертиз, в том числе медицинская», — уточнили в пресс-службе.

Напомним, что пациентка перенесла в частной клинике сразу две пластические операции — уменьшение груди и абдоминопластику. Утром следующего дня ей стало плохо, и медики не смогли её спасти. По предварительной информации, причиной смерти могла стать аспирация. Дело взяла на контроль прокуратура.