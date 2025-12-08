Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 декабря, 09:40

В Москве возбудили дело из-за смерти пациентки после двух пластических операций

Обложка © Прокуратура Москвы

Обложка © Прокуратура Москвы

В Москве возбуждено уголовное дело после смерти женщины в частной клинике пластической хирургии на Скатертном переулке. Следствие квалифицировало произошедшее как причинение смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Об этом рассказал СК РФ.

«Следователями столичного СК осмотрено место происшествия, изъята необходимая служебная и медицинская документация, назначен ряд судебных экспертиз, в том числе медицинская», — уточнили в пресс-службе.

Операция обернулась кошмаром: Россиянка обвинила пластического хирурга в изуродовании груди
Операция обернулась кошмаром: Россиянка обвинила пластического хирурга в изуродовании груди

Напомним, что пациентка перенесла в частной клинике сразу две пластические операции — уменьшение груди и абдоминопластику. Утром следующего дня ей стало плохо, и медики не смогли её спасти. По предварительной информации, причиной смерти могла стать аспирация. Дело взяла на контроль прокуратура.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • СК РФ
  • Криминал
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar