Тишина после эфира: Адвокат Лурье заявил об отсутствии новых предложений от Долиной
Адвокат Свириденко: С момента телеэфира новых предложений Долина Лурье не делала
Обложка © VK / Лариса Долина
Певица Лариса Долина не направляла покупательнице своей квартиры Полине Лурье никаких новых предложений после их скандального эфира на телевидении. Об этом информагентству ТАСС сообщила адвокат Лурье Светлана Свириденко.
«С момента телеэфира новых предложений Долина Лурье не делала», — сказала Свириденко.
Ранее Долина заявила в эфире федерального телеканала о своём намерении вернуть покупательнице её квартиры Полине Лурье 112 миллионов рублей. Артистка назвала это единственным справедливым решением. При этом Долина отметила, что сейчас необходимой суммы у неё нет. Напомним, аферисты вынудили Ларису Долину продать квартиру, переведя 130 миллионов рублей на подставные счета. Однако после долгих разбирательств Мосгорсуд сохранил за актрисой право собственности на элитную квартиру в Хамовниках, отклонив апелляцию покупательницы Лурье, которая в итоге осталась ни с чем.
