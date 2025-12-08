Арктика «накроет» Подмосковье: морозы до –15 и метель ожидаются уже в воскресенье

В Подмосковье в воскресенье ожидаются морозы до минус 15 градусов, которые будут сопровождаться снегопадами и метелью. Об этом РИА Новости сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в регион ворвется арктический воздух, сформировавшийся над Ледовитым океаном. Ночью температура опустится до минус 7–12 градусов, а в восточных районах — до минус 15. Днем мороз составит от минус 6 до минус 11. При этом, уточнил синоптик, ожидаются скоротечные снегопады, усиленный ветер и снежные заносы на дорогах.

Тишковец отметил, что настоящая зимняя погода приходит с опозданием примерно на месяц и совпадёт с традиционным началом холодного сезона по старому календарю — 14 декабря.

Ранее синоптики предупреждали о смене погодного режима в Центральной России: после серии аномально теплых дней в регион подходит обширный арктический фронт. Его влияние уже привело к понижению температуры и усилению ветра в ряде областей, а также к осложнению дорожной обстановки.

Метеорологи ожидают, что холодная погода сохранится несколько дней. При этом прогнозируется усиление снегопадов и образование гололедицы. Водителям рекомендуется соблюдать осторожность, а жителям — учитывать погодные условия при планировании поездок.