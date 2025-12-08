IT-специалист рассказал, почему Roblox заблокировали в России

Детская популярность платформы Roblox имеет крайне слабую реальную защиту пользователей от вредного контента. Формальные и знакомые многим инструменты — родительский контроль и верификация — существуют, но практически не работают. Об этом журналистам рассказал IT-эксперт Илья Костунов.

Специалист отметил, что в отдельных игровых комнатах пользователи демонстрируют непристойное поведение, используют ненормативную лексику в чатах и создают полностью обнажённых персонажей, а ребёнок может попасть в такие пространства «буквально в пару кликов». По его словам, проблемные зоны не ограничиваются только откровенными моделями или грубостью: на платформе встречаются комнаты с элементами азартных игр, сомнительные квесты, сцены с имитацией жестокого насилия, включая расстрел персонажей, стилизованных под реальных одноклассников, а также «карты», где можно разрушать центр города с узнаваемыми зданиями.

Эти условия сделали платформу привлекательной для так называемых пиксельных педофилов, которые использовали её для поиска и установления контактов с детьми, проявляя «дружелюбие», даря внутриигровые предметы и выманивая личные данные. Уже зарегистрированы десятки исков против взрослых, познакомившихся с детьми через Roblox, включая случай в Северной Каролине, где мужчину обвинили в предложении девочке виртуальной валюты Robux в обмен на откровенные фотографии. Илья Костунов IT-специалист

В России, по словам эксперта, тоже были зафиксированы тяжёлые случаи: так, в августе 2025 года в Екатеринбурге осудили мужчину, познакомившегося с ребёнком именно через Roblox.

Он добавил, что прямые контакты с преступниками — лишь часть проблемы. По данным исследований, значительная часть детей сталкивается в игровых чатах с давлением, унижениями и кибербуллингом, о котором они часто не сообщают родителям. Костунов указал, что ежедневно фиксируются тысячи случаев такой травли, а каждый пятый эпизод перерастает в реальные угрозы. Отдельную опасность, по его словам, представляют комнаты, где моделируются нападения на школы или создаются персонажи с именами одноклассников для имитации их убийства — такие сценарии формируют у детей стрессовые реакции и искажают восприятие нормы.