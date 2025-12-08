Путин анонсировал ежегодную встречу с бизнесом в конце 2025 года
В конце года состоится традиционная встреча президента России с представителями бизнес-сообщества. Об этом российский лидер Владимир Путин рассказал на заседании Совета по нацпроектам и стратегическому развитию, подчеркнув, что одним из ключевых вопросов станет участие компаний в достижении демографических целей.
Глава государства напомнил, что в 2025 году был введен корпоративный демографический стандарт, который дает работодателям возможность активнее участвовать в поддержке семей. С 1 января 2026 года вырастет сумма, которую работодатель сможет выплачивать сотрудникам при рождении ребенка без удержания НДФЛ и страховых взносов. Путин призвал компании использовать эти возможности, руководствуясь принципами социальной ответственности.
«Отдельно поговорим об этом еще на нашей традиционной встрече с бизнесом в конце года», — добавил президент.
Также Путин в ходе заседания заявил об успешном старте 19 новых нацпроектов. По словам российского лидера, из 121 установленного показателя на текущий год большая часть уже достигнута. При этом семь показателей имеют высокий риск неисполнения.
