Путин анонсировал ежегодную встречу с бизнесом в конце 2025 года

В конце года состоится традиционная встреча президента России с представителями бизнес-сообщества. Об этом российский лидер Владимир Путин рассказал на заседании Совета по нацпроектам и стратегическому развитию, подчеркнув, что одним из ключевых вопросов станет участие компаний в достижении демографических целей.

Глава государства напомнил, что в 2025 году был введен корпоративный демографический стандарт, который дает работодателям возможность активнее участвовать в поддержке семей. С 1 января 2026 года вырастет сумма, которую работодатель сможет выплачивать сотрудникам при рождении ребенка без удержания НДФЛ и страховых взносов. Путин призвал компании использовать эти возможности, руководствуясь принципами социальной ответственности.

«Отдельно поговорим об этом еще на нашей традиционной встрече с бизнесом в конце года», — добавил президент.