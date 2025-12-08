Суд назначил дату рассмотрения иска Виктории Бони к молодой невесте Лепса

25 декабря Кузьминский районный суд Москвы рассмотрит иск Виктории Бони о защите чести, достоинства и деловой репутации. Телеведущая требует привлечь к ответственности молодую невесту Григория Лепса Аврору Кибу (Белякову). Об этом рассказали в пресс-службе удов общей юрисдикции Москвы.

По словам Бони, в июле 2025 года Киба опубликовала в соцсетях ложные и порочащие сведения. Телеведущая настаивает: распространённая информация нанесла ущерб её репутации, и теперь она намерена добиваться официального опровержения в суде.