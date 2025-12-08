Суд назначил дату рассмотрения иска Виктории Бони к молодой невесте Лепса
Виктория Боня, Аврора Киба. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ victoriabonya, avrorakiba
25 декабря Кузьминский районный суд Москвы рассмотрит иск Виктории Бони о защите чести, достоинства и деловой репутации. Телеведущая требует привлечь к ответственности молодую невесту Григория Лепса Аврору Кибу (Белякову). Об этом рассказали в пресс-службе удов общей юрисдикции Москвы.
По словам Бони, в июле 2025 года Киба опубликовала в соцсетях ложные и порочащие сведения. Телеведущая настаивает: распространённая информация нанесла ущерб её репутации, и теперь она намерена добиваться официального опровержения в суде.
Ранее Life.ru сообщил, что Виктория Боня подала заявление в суд против Авроры Кибы. По информации представителей истца, судебное разбирательство было инициировано ещё в августе. Адвокат Бони подтвердил, что его клиентка ожидает от ответчицы официальных публичных извинений. До этого прозвучал резкий комментарий Бони о якобы существовавших долгах отца Кибы после его смерти. Киба назвала эти утверждения чушью. Она подчеркнула, что её семья финансово обеспечена, а она с детства живёт в публичном пространстве и привыкла к светским мероприятиям. Кроме того, Аврора подвергла критике профессиональные качества телеведущей, заявив, что Боня не имеет представления о реальном положении дел и из неё получится плохой журналист, поскольку она «всю жизнь находилась в статусе чьей-то любовницы».
