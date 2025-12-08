Премьер Британии завёл аккаунт в TikTok, несмотря на запрет

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер завёл личный аккаунт в TikTok, хотя его использование запрещено на устройствах чиновников и депутатов. Об этом сообщила редакция издания The Independent.

Подтверждённый синей галочкой профиль был анонсирован сегодня первым видео, где Стармер с женой Викторией зажигают гирлянду на праздничной ёлке на Даунинг-стрит.

Уже к вечеру количество фолловеров превысило отметку в одну тысячу, однако раздел комментариев наполнился критикой, а не милыми обсуждениями грядущего праздника. Часть аудитории гадает, через какое время Стармер решит полностью закрыть комментарии, тогда как другие напрямую требуют отставки политика. Примечательно, что сообщения второго типа активно поддерживаются лайками.

Власти Великобритании с 2023 года ввели запрет на использование приложения TikTok на служебных устройствах государственных служащих и парламентариев. Как сообщало в своём заявлении посольство Китая в Лондоне, данная мера была сочтена политически мотивированным шагом.

