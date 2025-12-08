Путин в Индии
8 декабря, 20:06

Песков: Россия пока не знает результаты переговоров США и Украины во Флориде

Обложка © Life.fu

Кремль не располагает сведениями об итогах состоявшихся во Флориде переговоров между представителями США и Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, понимание результатов этих консультаций необходимо для определения дальнейших действий российской стороны.

«Мы пока не знаем, чем завершились переговоры с украинцами у американцев во Флориде. Вот когда узнаем, тогда будет понятно, как двигаться и куда (двигаться. — Прим. Life.ru) дальше», — сказал он в эфире Первого канала.

Представитель Кремля отметил, что информация о содержании переговоров важна для принятия решений, в том числе касающихся возможной встречи президентов России и США до конца текущего года.

Ранее сообщалось, что США рассматривают возможность оказания давления на Украину с целью достижения территориальных уступок, которые необходимы для мирного урегулирования конфликта. В Германии также заявили о необходимости для Киева рассмотреть вариант территориальных уступок. В противном случае, Украине придется рассчитывать исключительно на европейскую помощь, что может привести к затягиванию конфликта.

Антон Голыбин
