Суд в Новосибирске назначил Пономарёву* 12 лет за оправдание терроризма
Обложка © ТАСС / Zuma
В Новосибирске суд вынес заочный приговор бывшему депутату Госдумы Илье Пономарёву*. Ему назначено 12 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с дополнительным ограничением на ведение сайтов и каналов в интернете сроком на пять лет. Об этом сообщили в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда.
Пономарёв* обвиняется в публичном оправдании терроризма и нарушении порядка деятельности иностранного агента. Суд указал, что находясь за пределами России, он опубликовал видеоролик в Telegram и YouTube, в котором одобрил действия украинской запрещённой террористической организации, совершившей вооружённое нападение на Брянскую область. При этом Пономарёв* призывал к вступлению в эту группу.
А ранее Верховный суд России постановил признать польскую структуру «Съезд народных депутатов»** (Kongres Deputowanych Ludowych**) террористической организацией. Организацию создал Илья Пономарёв*. Ранее его обвинили в госизмене и объявили в международный розыск.
Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.
* Включён в реестр физлиц-иноагентов, а также в перечень организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
** Организация признана нежелательной на территории России, а также признана экстремистской и террористической, запрещена на территории РФ.