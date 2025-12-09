Суд в Новосибирске назначил Пономарёву* 12 лет за оправдание терроризма

В Новосибирске суд вынес заочный приговор бывшему депутату Госдумы Илье Пономарёву*. Ему назначено 12 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с дополнительным ограничением на ведение сайтов и каналов в интернете сроком на пять лет. Об этом сообщили в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда.

Пономарёв* обвиняется в публичном оправдании терроризма и нарушении порядка деятельности иностранного агента. Суд указал, что находясь за пределами России, он опубликовал видеоролик в Telegram и YouTube, в котором одобрил действия украинской запрещённой террористической организации, совершившей вооружённое нападение на Брянскую область. При этом Пономарёв* призывал к вступлению в эту группу.

С Киркорова через суд взыскали задолженность за проезд по платным дорогам

С Киркорова через суд взыскали задолженность за проезд по платным дорогам

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru .

* Включён в реестр физлиц-иноагентов, а также в перечень организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

** Организация признана нежелательной на территории России, а также признана экстремистской и террористической, запрещена на территории РФ.