Освобождённая часть Димитрова составляет более 30% от всех зданий в городе
Обложка © Минобороны РФ
Южная часть населённого пункта Димитров в ДНР освобождена от подразделений Вооружённых сил Украины. С таким заявлением выступил глава Генштаба Валерий Герасимов в ходе проверки выполнения боевых задач группировкой «Центр».
По данным Минобороны РФ, общая площадь освобожденной территории составляет более 30% от общего количества зданий в городе. Командование российской армии отметило, что остатки украинских формирований продолжают оказывать сопротивление, но ситуация под контролем.
Освобождение южной части Димитрова стало важным шагом в обеспечении безопасности и стабильности региона. Российские подразделения продолжают операции по ликвидации остатков противника и очистке территории от возможных угроз.
По словам Герасимова, после освобождения города Красноармейска главная задача группировки войск «Центр» заключается в ликвидации формирований ВСУ, окруженных в районе Димитрова. Стоит отметить, что ВС РФ успешно продвигаются на всех направлениях.
