Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 декабря, 06:00

Освобождённая часть Димитрова составляет более 30% от всех зданий в городе

Обложка © Минобороны РФ

Обложка © Минобороны РФ

Южная часть населённого пункта Димитров в ДНР освобождена от подразделений Вооружённых сил Украины. С таким заявлением выступил глава Генштаба Валерий Герасимов в ходе проверки выполнения боевых задач группировкой «Центр».

По данным Минобороны РФ, общая площадь освобожденной территории составляет более 30% от общего количества зданий в городе. Командование российской армии отметило, что остатки украинских формирований продолжают оказывать сопротивление, но ситуация под контролем.

Освобождение южной части Димитрова стало важным шагом в обеспечении безопасности и стабильности региона. Российские подразделения продолжают операции по ликвидации остатков противника и очистке территории от возможных угроз.

Российские военные нейтрализовали более тысячи ВСУшников у Красноармейска и Димитрова
Российские военные нейтрализовали более тысячи ВСУшников у Красноармейска и Димитрова

По словам Герасимова, после освобождения города Красноармейска главная задача группировки войск «Центр» заключается в ликвидации формирований ВСУ, окруженных в районе Димитрова. Стоит отметить, что ВС РФ успешно продвигаются на всех направлениях.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar