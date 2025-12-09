Южная часть населённого пункта Димитров в ДНР освобождена от подразделений Вооружённых сил Украины. С таким заявлением выступил глава Генштаба Валерий Герасимов в ходе проверки выполнения боевых задач группировкой «Центр».

По данным Минобороны РФ, общая площадь освобожденной территории составляет более 30% от общего количества зданий в городе. Командование российской армии отметило, что остатки украинских формирований продолжают оказывать сопротивление, но ситуация под контролем.

Освобождение южной части Димитрова стало важным шагом в обеспечении безопасности и стабильности региона. Российские подразделения продолжают операции по ликвидации остатков противника и очистке территории от возможных угроз.