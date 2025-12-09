Петербургский актёр «по схеме Долиной» вернул себе машину и квартиру, отремонтированные покупателями

Суд в Санкт-Петербурге обязал вернуть актёру Кириллу Ульянову его квартиру и автомобиль, которые он, как сам утверждает, продал под давлением мошенников. По информации издания «Фонтанка», покупатели уже успели вложить значительные средства в ремонт этого имущества до решения суда.

История с автомобилем началась в мае 2024 года, когда Ульянов продал машину за 1,5 миллиона рублей. Покупатель Станислав К. заявил, что автомобиль находился в плохом состоянии, с прожжёнными сиденьями, сломанным бампером и вмятинами на кузове. Он вложил в ремонт 250 тысяч рублей, после чего перепродал транспортное средство компании «АМКапитал». Выборгский суд в сентябре текущего года постановил признать первоначальную сделку недействительной, обязав вернуть машину актёру, а ему — вернуть деньги покупателю. При этом Станислав К. изначально поинтересовался, не давят ли на актёра мошенники, на что тот ответил отрицательно.

«3 сентября 2025 года Выборгский суд своим решением обязал машину вернуть Ульянову, а Ульянов должен вернуть мне деньги. Но учитывая цепочку в этой купле-продаже, возвращать машину должен последний владелец — компания «АМКапитал», — объяснил Станислав К.

Ситуация с квартирой развивалась аналогичным образом. Жилплощадь за 19,5 миллиона рублей у актёра приобрела пенсионерка Эльба Гергиева, чей сын затем сделал в ней ремонт на сумму 2,6 миллиона рублей. Через день после совершённой сделки Ульянов обратился в полицию, заявив, что стал жертвой аферистов. Петроградский районный суд удовлетворил его иск, постановив вернуть квартиру продавцу, а также взыскать с него полную стоимость покупки в пользу покупательницы.

Напомним, что резонансный прецедент возник в деле о квартире певицы Ларисы Долиной. Она продала недвижимость, но впоследствии заявила, что стала жертвой мошеннической схемы и лишилась денег. Суд удовлетворил её иск, восстановив право собственности на жильё. Покупательница квартиры, Полина Лурье, не согласилась с таким решением и обжаловала его. Впоследствии на рынке недвижимости появился «эффект Долиной», когда сделки аннулируются якобы из-за продажи под давлением мошенников.