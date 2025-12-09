Путин в Индии
9 декабря, 11:59

Трамп назвал переговорную позицию России сильнее, чем у Киева

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / miss.cabul

У Москвы сейчас более сильные переговорные позиции, чем у Киева. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, прямо признав в интервью Politico перевес России на дипломатическом фронте.

«Тут и говорить нечего, это Россия», — ответил он, отвечая на вопрос о силе переговорных позиций.

Трамп констатировал разрушение Европы из-за Украины
Трамп констатировал разрушение Европы из-за Украины

Ранее Трамп заявлял о необходимости проведения президентских выборов на Украине. Каких-либо деталей или предложений о механизме проведения голосования американский лидер не привёл. Также американский лидер призвал Зеленского «взять себя в руки».

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Мария Любицкая
