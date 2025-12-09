Пропавшая кубанская модель Тартанова перенесла трепанацию черепа после избиения

Краснодарскую инста-диву Анжелику Тартанову доставили в больницу с тяжёлыми травмами — медики диагностировали множественные ушибы, гематомы, сотрясение и провели трепанацию черепа. Состояние девушки оценивается как крайне тяжёлое. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Модель сообщила медикам, что она подверглась зверскому избиению своего парня. Сейчас она остаётся в реанимации. После мощных ударов по голове Тартанова не может говорить и вставать с постели.

Об исчезновении модели в Москве сообщили сегодня. Последний раз её видели 28 ноября в сопровождении незнакомого мужчины. Родные и близкие девушки заявили, что Анжелика всегда была активной в социальных сетях, ежедневно выкладывая сторис и фотографии, но с момента исчезновения перестала появляться в интернете. Вскоре стало известно, что она находится в больнице.