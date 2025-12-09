Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 декабря, 12:33

Пропавшая кубанская модель Тартанова перенесла трепанацию черепа после избиения

Обложка © Telegram/ SHOT

Обложка © Telegram/ SHOT

Краснодарскую инста-диву Анжелику Тартанову доставили в больницу с тяжёлыми травмами — медики диагностировали множественные ушибы, гематомы, сотрясение и провели трепанацию черепа. Состояние девушки оценивается как крайне тяжёлое. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Модель сообщила медикам, что она подверглась зверскому избиению своего парня. Сейчас она остаётся в реанимации. После мощных ударов по голове Тартанова не может говорить и вставать с постели.

Перед пропажей модель Тартанова поругалась с парнем и съехала от него
Перед пропажей модель Тартанова поругалась с парнем и съехала от него

Об исчезновении модели в Москве сообщили сегодня. Последний раз её видели 28 ноября в сопровождении незнакомого мужчины. Родные и близкие девушки заявили, что Анжелика всегда была активной в социальных сетях, ежедневно выкладывая сторис и фотографии, но с момента исчезновения перестала появляться в интернете. Вскоре стало известно, что она находится в больнице.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Только на Life
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar