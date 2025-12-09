Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 декабря, 13:44

ВС РФ разгромили прозванный «машиной апокалипсиса» броневик Senator в зоне СВО

Канадский броневик Senator, который за внешний вид прозвали «машиной апокалипсиса». Обложка © roshel

Канадский броневик Senator, который за внешний вид прозвали «машиной апокалипсиса». Обложка © roshel

В зоне СВО российскими военнослужащими был выведен из строя канадский бронеавтомобиль Senator, чей агрессивный дизайн ранее принёс ему прозвище «машина апокалипсиса». О ликвидации данной цели проинформировало Министерство обороны РФ.

По данным оборонного ведомства, эпизод с ликвидацией транспортного средства ВСУ произошёл на участке группировки «Юг», ведущей боевые действия в Донецкой Народной Республике.

Как уточнили в Минобороны, помимо этого, подразделения ВС России поразили ряд других образцов техники западного производства, переданных Киеву. В их числе названы американские БТР Stryker и бронетранспортёры британского производства Spartan.

Отмечается, что уничтоженный броневик Senator, оснащённый боевой башней, создавался для нужд специальных подразделений и перевозки важных персон. Он способен развивать скорость более 110 километров в час и брать на борт до восьми полностью экипированных бойцов.

Mash сообщил об освобождении Северска, наши бойцы контролируют 99% территории
Mash сообщил об освобождении Северска, наши бойцы контролируют 99% территории

Ранее Life.ru сообщал, что Российская армия сорвала попытку ВСУ прорвать кольцо окружения под Купянском. Кроме того, по словам командира ВС РФ, восточную часть города получится зачистить от украинских боевиков в ближайшие пять дней.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Россия
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar