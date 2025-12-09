В зоне СВО российскими военнослужащими был выведен из строя канадский бронеавтомобиль Senator, чей агрессивный дизайн ранее принёс ему прозвище «машина апокалипсиса». О ликвидации данной цели проинформировало Министерство обороны РФ.

По данным оборонного ведомства, эпизод с ликвидацией транспортного средства ВСУ произошёл на участке группировки «Юг», ведущей боевые действия в Донецкой Народной Республике.

Как уточнили в Минобороны, помимо этого, подразделения ВС России поразили ряд других образцов техники западного производства, переданных Киеву. В их числе названы американские БТР Stryker и бронетранспортёры британского производства Spartan.

Отмечается, что уничтоженный броневик Senator, оснащённый боевой башней, создавался для нужд специальных подразделений и перевозки важных персон. Он способен развивать скорость более 110 километров в час и брать на борт до восьми полностью экипированных бойцов.