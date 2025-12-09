ВС РФ разгромили прозванный «машиной апокалипсиса» броневик Senator в зоне СВО
Канадский броневик Senator, который за внешний вид прозвали «машиной апокалипсиса». Обложка © roshel
В зоне СВО российскими военнослужащими был выведен из строя канадский бронеавтомобиль Senator, чей агрессивный дизайн ранее принёс ему прозвище «машина апокалипсиса». О ликвидации данной цели проинформировало Министерство обороны РФ.
По данным оборонного ведомства, эпизод с ликвидацией транспортного средства ВСУ произошёл на участке группировки «Юг», ведущей боевые действия в Донецкой Народной Республике.
Как уточнили в Минобороны, помимо этого, подразделения ВС России поразили ряд других образцов техники западного производства, переданных Киеву. В их числе названы американские БТР Stryker и бронетранспортёры британского производства Spartan.
Отмечается, что уничтоженный броневик Senator, оснащённый боевой башней, создавался для нужд специальных подразделений и перевозки важных персон. Он способен развивать скорость более 110 километров в час и брать на борт до восьми полностью экипированных бойцов.
Ранее Life.ru сообщал, что Российская армия сорвала попытку ВСУ прорвать кольцо окружения под Купянском. Кроме того, по словам командира ВС РФ, восточную часть города получится зачистить от украинских боевиков в ближайшие пять дней.
