Американский лидер Дональд Трамп выразил обеспокоенность уровнем безопасности Швеции, заявив, что некогда одна из самых безопасных стран в мире сейчас страдает от высокого уровня преступности и беспорядков. В интервью газете Politico президент США подчеркнул, что Швеция изменилась кардинально, и её прежняя репутация безопасной страны осталась в прошлом.

Трамп указал на рост преступности и отсутствие ощущения безопасности среди граждан Швеции, что вызывает вопросы о способности правительства обеспечивать защиту и порядок. Подобная риторика отражает его склонность к критике европейских стран и призывы к укреплению мер безопасности.

Ситуация в Швеции действительно вызывает беспокойство, так как уровень преступности увеличился, и население ощущает недостаток безопасности. Однако официальные лица страны возражают против подобных заявлений, утверждая, что проблемы преувеличены и не отражают реальной ситуации.

Ранее первый за 15 лет марш ультраправых группировок, пропагандирующих «превосходство белой расы», прошёл в Стокгольме. Участники, коих набралось около 200 человек, прошли по центру города, повторив так называемый «Салемский марш» в память о скинхеде Даниэле Вредстреме. Они выкрикивали лозунги: «Швеция для шведов» и «Да здравствует победа».