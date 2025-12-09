Трамп назвал свою бывшую сторонницу Грин человеком с низким IQ
Дональд Трамп и Марджори Тейлор Грин. Обложка © NFC
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп охарактеризовал свою бывшую соратницу Марджори Тейлор Грин, как человека с низким IQ. Об этом он заявил в беседе с журналистами Politico.
«Она была преданным человеком, пока я не перестал отвечать на её звонки, потому что я слишком занят, чтобы отвечать на звонки. Ты не можешь звонить мне три раза в день», — рассказал американский лидер.
Он считает это неуместным, поскольку ему звонят более 200 конгрессменов, 53 сенатора, представители 212 стран и его семья.
Напомним, в сентябре Марджори Тейлор Грин заявила, что обнародует личности соучастников финансиста Джеффри Эпштейна, если получит списки от женщин, обвиняющих его в сексуальных преступлениях. По словам Грин, она намерена воспользоваться конституционным иммунитетом, который защищает членов Конгресса от судебного преследования за высказывания. Трамп заявил, что больше не поддержит свою бывшую сторонницу, конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, назвав её «разглагольствующей сумасшедшей». По его словам, бывшая соратница заметно «сместилась влево» в своих политических взглядах.
