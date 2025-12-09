Трамп назвал свою бывшую сторонницу Грин человеком с низким IQ

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп охарактеризовал свою бывшую соратницу Марджори Тейлор Грин, как человека с низким IQ. Об этом он заявил в беседе с журналистами Politico.

«Она была преданным человеком, пока я не перестал отвечать на её звонки, потому что я слишком занят, чтобы отвечать на звонки. Ты не можешь звонить мне три раза в день», — рассказал американский лидер.

Он считает это неуместным, поскольку ему звонят более 200 конгрессменов, 53 сенатора, представители 212 стран и его семья.