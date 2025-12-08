Трамп сравнил конгрессвумен Грин с гнилым яблоком и обвинил её в предательстве

Американский лидер Дональд Трамп назвал члена Палаты представителей США и свою бывшую сторонницу Марджори Тейлор Грин предательницей и сравнил её с гнилым яблоком. Об этом хозяин Белого дома написал в соцсети Truth Social.

«Единственная причина, по которой Марджори «Предательница» Браун (зелёный цвет при стрессе становится коричневым!) испортилась, заключается в том, что её бросил президент Соединённых Штатов (конечно, это не первый раз, когда её бросают). Слишком много работы, не хватает времени, и её идеи сейчас действительно плохи — она чем-то напоминает мне гнилое яблоко!» — написал глава государства.

Трамп в своей публикации отметил, что взгляды Грин утратили связь с принципом «America First» и больше не отражают идеологию MAGA. Он подчеркнул, что её последние инициативы, по его мнению, противоречат курсу, который она сама ранее продвигала. Позиция Грин изменилась официально накануне. В интервью CBS News она сообщила, что не считает себя частью MAGA и придерживается собственной интерпретации лозунга, подчёркивая, что её политика теперь не зависит от Трампа.

После выхода интервью президент США обратил внимание и на работу телепрограммы «60 минут». Он обвинил ведущую Лесли Шталь в распространении неверных утверждений о происхождении ноутбука Хантера Байдена и заявил, что телеканал Paramount, владеющий программой, несёт ответственность за публикацию того, что он назвал клеветой. Республиканец потребовал публичных извинений.