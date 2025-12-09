10‑тонная красавица в ретро-стиле: Как украсят главную ёлку Петербурга

В Копорском лесничестве спилили главную новогоднюю ёлку Петербурга — 120-летнюю ель высотой более 30 метров и весом около 10 тонн. Её доставят на Дворцовую площадь, где дерево немного укоротят и начнут монтаж на бетонные конструкции весом 32 тонны, к которым ёлку незаметно закрепят металлическими тросами, передаёт 78.ru.

Главную новогоднюю ёлку Петербурга спиливают и отправляют на Дворцовую площадь. Видео © 78.ru

Украсят ёлку в ретро-стиле: на ней разместят десятки фигурок — снеговиков, щелкунчиков, избушек, лошадок и конфет, которые соединят гирлянды из 350 флажков и сотни метров светодиодных лент. Вокруг установят несколько небольших деревьев и подиумы с фигурами лисёнка, медвежонка, избушки, щелкунчика и лошадок-качалок.

Главная ёлка Петербурга простоит на Дворцовой площади до 15 января, став центральной точкой городских новогодних гуляний.