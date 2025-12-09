10‑тонная красавица в ретро-стиле: Как украсят главную ёлку Петербурга
Главная ёлка Петербурга покинула лес и отправилась на Дворцовую площадь
Обложка © ТАСС / Петр Ковалев
В Копорском лесничестве спилили главную новогоднюю ёлку Петербурга — 120-летнюю ель высотой более 30 метров и весом около 10 тонн. Её доставят на Дворцовую площадь, где дерево немного укоротят и начнут монтаж на бетонные конструкции весом 32 тонны, к которым ёлку незаметно закрепят металлическими тросами, передаёт 78.ru.
Главную новогоднюю ёлку Петербурга спиливают и отправляют на Дворцовую площадь. Видео © 78.ru
Украсят ёлку в ретро-стиле: на ней разместят десятки фигурок — снеговиков, щелкунчиков, избушек, лошадок и конфет, которые соединят гирлянды из 350 флажков и сотни метров светодиодных лент. Вокруг установят несколько небольших деревьев и подиумы с фигурами лисёнка, медвежонка, избушки, щелкунчика и лошадок-качалок.
Главная ёлка Петербурга простоит на Дворцовой площади до 15 января, став центральной точкой городских новогодних гуляний.
Ранее сообщалось, что на территории Рузского городского округа Московской области спилили главную новогоднюю ёлку страны. Её впечатляющие параметры: высота – 26 метров, диаметр ствола – 64 сантиметра, а размах нижних ветвей – 11 метров. Новогоднюю красавицу показал Life.ru.
