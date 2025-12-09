В «Спартаке» рассказали, рассматривают ли россиян на роль главного тренера

Московский футбольный клуб «Спартак» рассматривает россиян в числе кандидатов на пост главного тренера. Данное заявление сделал генеральный директор команды Сергей Некрасов, опровергая слухи об отсутствии отечественных специалистов в списке.

После ухода сербского специалиста Деяна Станковича, возглавлявшего клуб до 11 ноября, исполняющим обязанности главного тренера был назначен Вадим Романов. Некрасов подчеркнул, что работа по поиску нового наставника велась задолго до его прихода в клуб и продолжается в настоящее время, причём строгого дедлайна для принятия решения не установлено.

По его словам подборов кандидатов занимается директором и это обсуждается внутри организации. Отмечается, что в настоящее время «Спартак» ушёл на зимнюю паузу. В таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) он расположен на 6 месте, набрав 29 очков.

Ранее сообщалось, что матч 18-го тура Российской премьер-лиги между московскими «Спартаком» и «Динамо» завершился ничьей со счётом 1:1. Встреча прошла на стадионе «Лукойл-Арена» и для обеих команд стала первой под руководством исполняющих обязанности главных тренеров.