Трогательная реакция Путина на обращение на «ты» попала на видео

Президент России Владимир Путин столкнулся с обращением на «ты» со стороны мальчика. Забавный момент произошёл, когда глава государства предложил собравшимся Героям России и членам их семей встать для совместной фотографии после церемонии вручения государственных наград в Георгиевском зале Кремля.

Антон Афанасьев пожелала Путину быть здоровым. Видео © Telegram / Кремль. Новости

Путин неожиданно закашлялся, на что обратил внимание юный сын сержанта Никиты Афанасьева, удостоенного звания Героя России посмертно. Он громко пожелал президенту: «Будь здоров!», обратившись к нему на «ты». Эта непосредственная реакция ребёнка развеселила Путина, который с улыбкой поблагодарил его.

Ранее Владимир Путин заявил, что дети военнослужащих, погибших в ходе СВО и родившиеся после смерти отцов, должны быть в полной мере обеспечены всеми положенными мерами государственной поддержки. Путин подчеркнул, что обеспечение прав этих детей не должно ставиться под сомнение, и каждая подобная ситуация требует детального рассмотрения и решения.