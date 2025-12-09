Путин в Индии
9 декабря, 16:37

Трогательная реакция Путина на обращение на «ты» попала на видео

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин столкнулся с обращением на «ты» со стороны мальчика. Забавный момент произошёл, когда глава государства предложил собравшимся Героям России и членам их семей встать для совместной фотографии после церемонии вручения государственных наград в Георгиевском зале Кремля.

Антон Афанасьев пожелала Путину быть здоровым. Видео © Telegram / Кремль. Новости

Путин неожиданно закашлялся, на что обратил внимание юный сын сержанта Никиты Афанасьева, удостоенного звания Героя России посмертно. Он громко пожелал президенту: «Будь здоров!», обратившись к нему на «ты». Эта непосредственная реакция ребёнка развеселила Путина, который с улыбкой поблагодарил его.

Путин признался, что иногда ездит по Москве «по-тихому», без мигалок
Ранее Владимир Путин заявил, что дети военнослужащих, погибших в ходе СВО и родившиеся после смерти отцов, должны быть в полной мере обеспечены всеми положенными мерами государственной поддержки. Путин подчеркнул, что обеспечение прав этих детей не должно ставиться под сомнение, и каждая подобная ситуация требует детального рассмотрения и решения.

Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Путин
  • Дети
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Общество
