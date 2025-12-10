Путин в Индии
9 декабря, 21:52

Малофеев: Россияне не будут рожать в студиях по 8 квадратных метров

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Учредитель «Царьграда» Константин Малофеев заявил о необходимости усиления поддержки сельских территорий для повышения рождаемости в России. По его мнению, жилищные условия оказывают непосредственное влияние на демографическую ситуацию.

«Нормальные работающие люди не заводят семьи в студиях многоквартирных человейников по 8 метров. Эти миллионы метров нужно опустить на землю. В благоустроенные посёлки с дорогами, газом, интернетом, с нормальными домами на 150–200 квадратов. Рождаемость в частных домах стабильно выше, чем в квартирах (в 2023 г. – на 60%)», — приводит его слова «Царьград».

Президент России Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам отметил, что принятых мер для улучшения демографической ситуации в стране недостаточно для обеспечения устойчивого роста населения.

Ранее Путин на заседании Совета по правам человека акцентировал внимание на необходимости защиты прав детей военнослужащих, погибших в ходе СВО, которые родились уже после смерти отцов. Российский лидер подчеркнул, что обеспечение прав таких детей должно быть гарантировано в полном объёме, и поручил детально рассматривать каждый подобный случай.

