Наши бойцы применили хитрость при штурме Остаповского, зайдя с тыла
Российские военные при взятии населённого пункта Остаповское в Днепропетровской области использовали тактическую хитрость. Об этом рассказал командир штурмового отделения с позывным Став.
В беседе с ТАСС он рассказал, что его подразделение вошло в посёлок с тыльной стороны, откуда их не ждали. По его словам, украинские военные сначала пытались оказать сопротивление, но затем, бросив оружие, стали отступать с позиций.
«Противник не ожидал, что мы будем заходить именно с той стороны. Они нас с другой стороны ждали. А мы зашли, и подловили их», — пояснил офицер.
Ранее Life.ru сообщал, что российские войска освободили населённый пункт Остаповское в Днепропетровской области. А до этого начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов также подтвердил продолжение наступательных действий российских войск практически на всех направлениях.
