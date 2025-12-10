Наши бойцы применили хитрость при штурме Остаповского, зайдя с тыла

Российские военные при взятии населённого пункта Остаповское в Днепропетровской области использовали тактическую хитрость. Об этом рассказал командир штурмового отделения с позывным Став.

В беседе с ТАСС он рассказал, что его подразделение вошло в посёлок с тыльной стороны, откуда их не ждали. По его словам, украинские военные сначала пытались оказать сопротивление, но затем, бросив оружие, стали отступать с позиций.

«Противник не ожидал, что мы будем заходить именно с той стороны. Они нас с другой стороны ждали. А мы зашли, и подловили их», — пояснил офицер.