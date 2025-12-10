Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 декабря, 05:45

Наши бойцы применили хитрость при штурме Остаповского, зайдя с тыла

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fortton

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fortton

Российские военные при взятии населённого пункта Остаповское в Днепропетровской области использовали тактическую хитрость. Об этом рассказал командир штурмового отделения с позывным Став.

В беседе с ТАСС он рассказал, что его подразделение вошло в посёлок с тыльной стороны, откуда их не ждали. По его словам, украинские военные сначала пытались оказать сопротивление, но затем, бросив оружие, стали отступать с позиций.

«Противник не ожидал, что мы будем заходить именно с той стороны. Они нас с другой стороны ждали. А мы зашли, и подловили их», — пояснил офицер.

Боевики ВСУ сдались в плен у Остаповского, выбросив оружие из окна
Боевики ВСУ сдались в плен у Остаповского, выбросив оружие из окна

Ранее Life.ru сообщал, что российские войска освободили населённый пункт Остаповское в Днепропетровской области. А до этого начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов также подтвердил продолжение наступательных действий российских войск практически на всех направлениях.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar