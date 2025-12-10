Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 декабря, 07:10

Фигуранты дела о квартире Ларисы Долиной рассказали, как оказались должниками

Обложка © VK / Лариса Долина

Обложка © VK / Лариса Долина

Владельцы счетов, через которые преступники выманивали деньги у певицы Ларисы Долиной, теперь должны вернуть ей средства за квартиру. Об этом сообщает RT.

По данным следствия, преступники использовали для операций счета десяти человек. Адвокаты Долиной затем через суд взыскали с владельцев этих счетов полученные суммы как неосновательное обогащение. Среди ответчиков оказались люди, не подозревавшие о своей роли в схеме.

Так, отец таксиста Александра Келдыбаева, умершего в августе 2024 года, спустя год узнал из СМИ, что его сын подозревался в получении 15 миллионов рублей от Долиной. Житель Оренбургской области Василий Кондукторов обнаружил через «Госуслуги», что по решению суда должен выплатить певице 4,5 миллиона рублей. Самую крупную сумму в 13,5 миллиона рублей (без учёта процентов и пошлин) Йошкар-Олинский суд взыскал с 21-летнего жителя Тольятти Андрея Основы.

Раскрыта схема, позволившая Долиной годами не платить налоги за тайный дворец
Раскрыта схема, позволившая Долиной годами не платить налоги за тайный дворец

Покупательница Полина Лурье обнаружила объявление о продаже квартиры в интернете, не зная о её владельце. При оформлении сделки, которую сопровождал риелтор, певица Лариса Долина получила от неё задаток в размере 1 миллиона рублей, оформив соответствующую расписку. После этого стороны подписали договор купли-продажи, и Лурье полностью выплатила оговоренную сумму в 112 миллионов рублей. Однако после окончательного расчёта Долина не передала покупательнице право собственности на жильё. Впоследствии певица заявила, что стала жертвой мошеннической схемы и фактически лишилась полученных денег. Суд, рассмотрев дело, принял сторону артистки и восстановил её право собственности на квартиру. Покупательница, не согласившись с таким решением, подала апелляционную жалобу.

Всё о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Лариса Долина
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar