Фигуранты дела о квартире Ларисы Долиной рассказали, как оказались должниками
Обложка © VK / Лариса Долина
Владельцы счетов, через которые преступники выманивали деньги у певицы Ларисы Долиной, теперь должны вернуть ей средства за квартиру. Об этом сообщает RT.
По данным следствия, преступники использовали для операций счета десяти человек. Адвокаты Долиной затем через суд взыскали с владельцев этих счетов полученные суммы как неосновательное обогащение. Среди ответчиков оказались люди, не подозревавшие о своей роли в схеме.
Так, отец таксиста Александра Келдыбаева, умершего в августе 2024 года, спустя год узнал из СМИ, что его сын подозревался в получении 15 миллионов рублей от Долиной. Житель Оренбургской области Василий Кондукторов обнаружил через «Госуслуги», что по решению суда должен выплатить певице 4,5 миллиона рублей. Самую крупную сумму в 13,5 миллиона рублей (без учёта процентов и пошлин) Йошкар-Олинский суд взыскал с 21-летнего жителя Тольятти Андрея Основы.
Покупательница Полина Лурье обнаружила объявление о продаже квартиры в интернете, не зная о её владельце. При оформлении сделки, которую сопровождал риелтор, певица Лариса Долина получила от неё задаток в размере 1 миллиона рублей, оформив соответствующую расписку. После этого стороны подписали договор купли-продажи, и Лурье полностью выплатила оговоренную сумму в 112 миллионов рублей. Однако после окончательного расчёта Долина не передала покупательнице право собственности на жильё. Впоследствии певица заявила, что стала жертвой мошеннической схемы и фактически лишилась полученных денег. Суд, рассмотрев дело, принял сторону артистки и восстановил её право собственности на квартиру. Покупательница, не согласившись с таким решением, подала апелляционную жалобу.
