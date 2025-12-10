Фигуранты дела о квартире Ларисы Долиной рассказали, как оказались должниками

Владельцы счетов, через которые преступники выманивали деньги у певицы Ларисы Долиной, теперь должны вернуть ей средства за квартиру. Об этом сообщает RT.

По данным следствия, преступники использовали для операций счета десяти человек. Адвокаты Долиной затем через суд взыскали с владельцев этих счетов полученные суммы как неосновательное обогащение. Среди ответчиков оказались люди, не подозревавшие о своей роли в схеме.

Так, отец таксиста Александра Келдыбаева, умершего в августе 2024 года, спустя год узнал из СМИ, что его сын подозревался в получении 15 миллионов рублей от Долиной. Житель Оренбургской области Василий Кондукторов обнаружил через «Госуслуги», что по решению суда должен выплатить певице 4,5 миллиона рублей. Самую крупную сумму в 13,5 миллиона рублей (без учёта процентов и пошлин) Йошкар-Олинский суд взыскал с 21-летнего жителя Тольятти Андрея Основы.