Украинские военно-воздушные силы потеряли истребитель Су-27, который считается одним из самых боеспособных самолётов в арсенале ВВС Украины. Об этом сообщает Military Watch Magazine.

Издание напоминает, что украинские пилоты, имевшие опыт полётов как на Су-27, так и на новых американских F-16, часто отмечали превосходство советского истребителя. Теперь же Киеву практически неоткуда пополнять такие потери, поскольку страны Запада почти не используют самолёты этого типа.