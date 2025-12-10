Путин в Индии
10 декабря, 08:05

MWM: Украина потеряла один из самых боеспособных истребителей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AMMHPhotography

Украинские военно-воздушные силы потеряли истребитель Су-27, который считается одним из самых боеспособных самолётов в арсенале ВВС Украины. Об этом сообщает Military Watch Magazine.

«Су-27 считается самым боеспособным типом истребителя, состоящим на вооружении ВВС Украины», — напоминает издание.

Издание напоминает, что украинские пилоты, имевшие опыт полётов как на Су-27, так и на новых американских F-16, часто отмечали превосходство советского истребителя. Теперь же Киеву практически неоткуда пополнять такие потери, поскольку страны Запада почти не используют самолёты этого типа.

Стало известно, где и при каких обстоятельствах был сбит украинский Су-27
Напомним, 8 декабря ВС РФ сбили украинский Су-27 с подполковником за штурвалом. Сначала украинские СМИ сообщили о гибели старшего штурмана 39-й бригады тактической авиации Евгения Иванова. Воздушные силы ВСУ подтвердили информацию.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

Мария Любицкая
