MWM: Украина потеряла один из самых боеспособных истребителей
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AMMHPhotography
Украинские военно-воздушные силы потеряли истребитель Су-27, который считается одним из самых боеспособных самолётов в арсенале ВВС Украины. Об этом сообщает Military Watch Magazine.
«Су-27 считается самым боеспособным типом истребителя, состоящим на вооружении ВВС Украины», — напоминает издание.
Издание напоминает, что украинские пилоты, имевшие опыт полётов как на Су-27, так и на новых американских F-16, часто отмечали превосходство советского истребителя. Теперь же Киеву практически неоткуда пополнять такие потери, поскольку страны Запада почти не используют самолёты этого типа.
Напомним, 8 декабря ВС РФ сбили украинский Су-27 с подполковником за штурвалом. Сначала украинские СМИ сообщили о гибели старшего штурмана 39-й бригады тактической авиации Евгения Иванова. Воздушные силы ВСУ подтвердили информацию.
