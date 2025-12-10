В Госдуме хотят, чтобы Долина купила квартиру для Лурье

В Госдуме предложили интересное решение спора между певицей Ларисой Долиной и покупательницей Полиной Лурье. По мнению депутата Сергея Гаврилова, мировое соглашение может предусматривать обязательство продавца приобрести покупателю другую квартиру, подходящую по параметрам, а спорный объект вернуть в единоличную собственность продавца. Его комментарий приводит РИА «Новости».

Такое решение представляется привлекательным для обеих сторон: покупатель получает подходящее жилье, продавец устраняет общественное давление, а суд закрывает дело. Гаврилов подчеркнул, что в российском гражданском праве действует простой подход: пока спорная квартира существует как индивидуально определенная вещь, у стороны, обязанной возвратить её, сохраняется обязанность вернуть именно эту квартиру.

Если возврат невозможен по объективным причинам, возникает обязанность компенсировать стоимость. Суд определяет, какая норма применяется для признания сделки недействительной, устанавливает добросовестность приобретателя и фиксирует, кому принадлежит объект, после чего принимается решение о порядке расчётов.

Ранее стало известно, что Лариса Долина получила от покупательницы 1 млн рублей задатка при оформлении сделки по продаже квартиры и дала соответствующую расписку, однако после полной оплаты жилья не передала его новой владелице. Покупательница Полина Лурье нашла объявление о продаже квартиры в интернете, не зная, кому она принадлежит. Сделку сопровождал риелтор. После передачи задатка стороны заключили договор купли-продажи, а вся сумма — 112 млн рублей — была полностью выплачена. Напомним, дело о квартире Ларисы Долиной привлекло широкое внимание публики. Певица продала недвижимость, однако позже заявила, что стала жертвой обмана и фактически лишилась полученных средств. Суд принял её сторону и восстановил право собственности на жильё. Покупательница Полина Лурье не согласилась с решением и подала апелляцию.