Юрист рассказал, что за политологическую экспертизу прошла Долина в рамках следствия

Недавняя политологическая (деструктологическая) экспертиза, которую прошла певица Лариса Долина, не имеет устоявшейся практики применения в российской судебной системе. Случаи её назначения в стране очень редки, сообщил RT юрист Иван Соловьёв.

«Политологическую экспертизу ещё называют деструктологической. Деструктология рассматривает «деструктивные образования и вызовы, угрожающие жизни, здоровью и благосостоянию людей». Судя по имеющимся на сегодняшний день таким заключениям, исследуется в том числе мотивация лица на осуществление какого-либо действия», — отметил эксперт.

Соловьёв предположил, что в случае с Долиной целью такой экспертизы могло быть подтверждение её добросовестного заблуждения в том, что она участвует в «операции спецслужб». По его мнению, её результаты также могли способствовать усилению версии о нахождении артистки под чужим влиянием и стать одним из ключевых доказательств для признания оспариваемой сделки недействительной.

Ранее СМИ рассказывали, что певица Лариса Долина продала свою квартиру, думая, что принимает участие в «спецоперации правоохранительных органов». После этого в ходе расследования с ней провели политологическую экспертизу.