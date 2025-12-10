Упавший в Ивановской области Ан-22 нашли на глубине 5 метров в Уводьском водохранилище

Потерпевший крушение в Ивановской области самолёт Ан-22, по предварительной информации, находится под водой в Уводьском водохранилище, на глубине пять метров. Об этом пишет РИА «Новости».

«Место падения Ан-22 обнаружено — воздушное судно находится в 150 метрах от береговой черты Уводьского водохранилища, на глубине пять метров, вблизи деревни Иванково», — сказал собеседник агентства.