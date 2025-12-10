Стубб: Мирное соглашение по Украине сейчас ближе, чем когда-либо

С начала конфликта Украина никогда не чувствовала себя так близко к миру, как сейчас. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, выступая на мероприятии в Хельсинки.

«Мы довольно близки к соглашению. Мы приближаемся к тому моменту, когда условия потенциальной сделки становятся более приемлемыми. Я вполне доволен тем, на каком этапе мы сейчас находимся», — приводит Bloomberg его слова.

Финский лидер сообщил, что переговоры по Украине охватывают три разных документа. Первый из них — это рамочный документ, представляющий собой план из 20 пунктов. Стубб уточнил, что изначальный план, состоявший из 28 пунктов, содержал аспекты будущей европейской структуры безопасности, которые оказались «полностью неприемлемыми».