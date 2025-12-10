Стубб: Мирное соглашение по Украине сейчас ближе, чем когда-либо
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / UkrPictures
С начала конфликта Украина никогда не чувствовала себя так близко к миру, как сейчас. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, выступая на мероприятии в Хельсинки.
«Мы довольно близки к соглашению. Мы приближаемся к тому моменту, когда условия потенциальной сделки становятся более приемлемыми. Я вполне доволен тем, на каком этапе мы сейчас находимся», — приводит Bloomberg его слова.
Финский лидер сообщил, что переговоры по Украине охватывают три разных документа. Первый из них — это рамочный документ, представляющий собой план из 20 пунктов. Стубб уточнил, что изначальный план, состоявший из 28 пунктов, содержал аспекты будущей европейской структуры безопасности, которые оказались «полностью неприемлемыми».
Ранее стало известно, что окружение Дональда Трампа определило для Владимира Зеленского сроки ответа на мирный план. По данным СМИ, в Вашингтоне якобы рассчитывают заключить соглашение к 25 декабря. Однако на Украине опровергли дедлайны Трампа по мирному плану.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.