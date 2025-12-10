Путин в Индии
Регион
10 декабря, 09:54

Двух командиров ВСУ заочно приговорили к пожизненному за атаку на пляж в Курске

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Российский суд вынес суровый приговор командирам украинских дроновщиков — Дмитрию Коляде* и Никите Зеленко*. Оба боевика заочно приговорены к пожизненному лишению свободы за кровавую атаку беспилотников на пляж «Городской» в Курске, приведшую к смерти мирных жителей.

«Назначить в отношении каждого наказание в виде пожизненного лишения свободы, с отбыванием первых 8 лет в тюрьме», — огласил решение 2-й Западный окружной военный суд.

Командиры батальонов 14-го отдельного полка беспилотных систем ВСУ находятся в международном розыске и заочно признаны в России террористами.

СК озвучил число погибших мирных граждан в результате агрессии Киева с 2014 года

Напомним, что трагедия, унёсшая жизнь мирных курян, произошла 8 июля 2024 года. Украинский беспилотник самолётного типа дважды атаковал пляж в Курске, где находились отдыхающие. В результате атаки погибли четыре человека, среди которых был 5-летний мальчик Толя. Всех погибших в результате атаки посмертно наградили.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

* Внесены в список террористов и экстремистов.

