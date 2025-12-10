Двух командиров ВСУ заочно приговорили к пожизненному за атаку на пляж в Курске
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff
Российский суд вынес суровый приговор командирам украинских дроновщиков — Дмитрию Коляде* и Никите Зеленко*. Оба боевика заочно приговорены к пожизненному лишению свободы за кровавую атаку беспилотников на пляж «Городской» в Курске, приведшую к смерти мирных жителей.
«Назначить в отношении каждого наказание в виде пожизненного лишения свободы, с отбыванием первых 8 лет в тюрьме», — огласил решение 2-й Западный окружной военный суд.
Командиры батальонов 14-го отдельного полка беспилотных систем ВСУ находятся в международном розыске и заочно признаны в России террористами.
Напомним, что трагедия, унёсшая жизнь мирных курян, произошла 8 июля 2024 года. Украинский беспилотник самолётного типа дважды атаковал пляж в Курске, где находились отдыхающие. В результате атаки погибли четыре человека, среди которых был 5-летний мальчик Толя. Всех погибших в результате атаки посмертно наградили.
* Внесены в список террористов и экстремистов.