Двух командиров ВСУ заочно приговорили к пожизненному за атаку на пляж в Курске

Российский суд вынес суровый приговор командирам украинских дроновщиков — Дмитрию Коляде* и Никите Зеленко*. Оба боевика заочно приговорены к пожизненному лишению свободы за кровавую атаку беспилотников на пляж «Городской» в Курске, приведшую к смерти мирных жителей.

«Назначить в отношении каждого наказание в виде пожизненного лишения свободы, с отбыванием первых 8 лет в тюрьме», — огласил решение 2-й Западный окружной военный суд.

Командиры батальонов 14-го отдельного полка беспилотных систем ВСУ находятся в международном розыске и заочно признаны в России террористами.

