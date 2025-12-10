В ЕС определили сроки запрета на импорт энергоресурсов из России. Три страны получат отсрочку

Запрет на импорт нефти и газа из России в Европейский союз вступит в силу в марте 2026 года, однако для Венгрии, Словакии и Чехии будет действовать исключение до 30 сентября 2027 года. Об этом заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

По его словам, проект решения предусматривает временный режим разрешений на закупку российских энергоресурсов. Гуйяш отметил, что три государства смогут продолжить импорт так называемого «специального природного газа» из РФ благодаря исключению, согласованному премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

«Это явно предложение, направленное против нас», — прокомментировал он на правительственном брифинге, подчеркнув, что Будапешт, Братислава и Прага пока сохраняют возможность закупать российские энергоресурсы, необходимую для стабильности энергосистем.

Согласно позиции Венгрии, резкий отказ от импорта российского газа и нефти угрожал бы энергетической безопасности страны, поэтому она неоднократно добивалась индивидуальных исключений при согласовании санкционных пакетов ЕС.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан оценил переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Москве как успешные. По словам Орбана, его главной целью было обеспечение надёжного энергоснабжения Венгрии. В результате переговоров Будапешт получил гарантии бесперебойных поставок энергоресурсов из России.