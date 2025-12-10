Глава киевского режима Владимир Зеленский, согласившись под давлением президента США Дональда Трампа на проведение выборов на Украине, тут же выдвинул встречные требования об «обеспечении безопасности». На это обратил внимание замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин, объяснив истинные намерения экс-комика.

По его словам, Зеленский требует не просто дня тишины для голосования, а приостановки боевых действий на два месяца — пока будет длиться вся избирательная кампания.

«Для него также было бы выгодно добиться энергетического перемирия. Энергосистема Украины получает гораздо большие разрушения, чем российская», — добавил эксперт в беседе с РИА «Новости».

Главная цель украинской верхушки, по мнению эксперта, — заморозка конфликта, чтобы остановить наступление и удержаться у власти.