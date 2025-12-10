Россиянин заработал 1,5 миллиона на ставке за «Локомотив»

Россиянин сделал ставку на сумму 2,8 миллиона рублей за триумф футболистов «Локомотива» в гостевом матче против «Сочи» и выиграл 1,5 миллиона рублей. Подробности сообщает «РБ Спорт».

Коэффициент на победу московского клуба в поединке восемнадцатого тура РПЛ был установлен на уровне 1,55. Игра, прошедшая 7 декабря, завершилась со счётом 4:2 в пользу «Локомотива», что позволило ставке «сыграть».

По итогам расчёта клиенту была выплачена сумма в 4 416 113 рублей, где чистой прибылью, превысившей 1,5 миллиона, считается разница между выигрышем и размером сделанной ставки.

Напомним, «Локомотив» одержал уверенную победу над «Сочи» в гостевом матче 18-го тура РПЛ, переиграв соперника со счётом 4:2 на их поле. Встреча проходила на стадионе «Фишт», где москвичи быстро взяли инициативу в свои руки. Отличиться в составе железнодорожников сумели Батраков, оформивший дубль Руденко и реализовавший пенальти Воробьёв. Хозяевам удалось сократить разрыв лишь благодаря точным ударам Крамарича и Камано.