Главную новогоднюю ёлку отправили из Рузы в Кремль под управлением Деда Мороза

Главную новогоднюю ёлку России в среду отправили из Рузы в Москву — за рулём автопоезда традиционно сидел Дед Мороз. Водитель Сергей, чей стаж 41 год, уверяет: елку повезут на скорости не выше 50 км/ч, никакого риска для «лесной красавицы». Для него это уже не первый рейс — впервые он вёз кремлёвскую ёлку ещё в 2020-м. Об этом пишет РИА «Новости».

Перед торжественной отправкой рядом с местом спила прошли мастер-классы: гостей учили играть на ложках, расписывать фигурки и делать новогодние игрушки. Погрузку сопроводили представлением и играми. В Кремль дерево привезут поздним вечером 10 декабря. На Соборной площади его установят и украсят. После праздников ёлку традиционно отправят на переработку — из неё сделают сувениры, кормушки или клюшки, а семена из шишек высадят по всей стране.

Ранее Life.ru публиковал видео с главной ёлкой страны, которую срубили в Подмосковье. Параметры новогодней красавицы впечатляют: высота – 26 метров, диаметр ствола – 64 сантиметра, а размах нижних ветвей – 11 метров. Лесник, который присмотрел вековое дерево ещё зимой, был уверен, что именно оно станет победителем среди 24 конкурсанток.